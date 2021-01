Baja California comprará vacunas Covid-19 en 2022

El Gobierno de Baja California informó que tiene interés en establecer un programa de emergencia mediante la adquisición de vacuna contra el COVID-19 atendiendo los protocolos establecidos por la federación.

El mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez, dio instrucciones al secretario de Salud de la entidad, Alonso Pérez Rico para que evalúe las condiciones para llevar a cabo la posibilidad de comprar el biológico.

Sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que los estados y empresas particulares tienen la autorización de adquirir la vacuna, con el apego al Plan Nacional de Vacunación, Pérez Rico, comentó que “no es quién compra la vacuna, es a quién se la compras y cuándo te la entregan; Pfizer, AstraZeneca, CansinoBIO, ya tienen comprometida su producción de este año”.

Puntualizó que “el otro escenario, es que le compres vacuna a una casa farmacéutica en donde no tenga los resultados preliminares del ensayo clínico fase 3, entonces, tampoco te va a servir porque no la puedes meter al país, porque no está demostrado que es segura y no tiene la autorización de emergencia de COFEPRIS”.

En este sentido, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, se refirió a la estrategia que anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a través de órdenes ejecutivas, de “abrir el abanico para que sea una acción de emergencia (la vacunación)”.

Agregó que “van a empezar a vacunar en reuniones, inclusive las farmacias van a proporcionar las vacunas a las cadenas grandes nacionales que tienen, con el fin de que se acelere; el problema no es la vacuna, porque la tienen, es la logística”.

El mandatario estatal, señaló que en México, el subsecretario Hugo López- Gatell Ramírez, se ha preocupado mucho por el Plan Nacional de Vacunación y se “ha negado a que tengamos facilidad los Estados”, para poder acelerar el proceso de vacunación; en este sentido, instruyó al secretario de Salud, establecer contacto con el subsecretario para revisar este tema.

“Por ejemplo, aquí en la frontera tenemos una excelente relación con el sistema de medicina de Estados Unidos, si adquirimos vacunas hacer nuestro propio proceso y supervisado por el centro, sin el afán de salirnos del protocolo nacional para que ellos se sientan confiados y nosotros cumplir más rápido con la ciudadanَía”, concluyó.

Por Atahualpa Garibay