Sería mezquino no permitir que estados adquieran dosis: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se va a armonizar y coordinar el Plan Nacional de Vacunación los gobiernos estatales que adquieran las vacunas COVID-19 por su cuenta para que no haya duplicidad en la aplicación.

“Nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador Jaime Rodríguez, con los gobernadores de los estados para armonizar toda esta acción de vacunación contra el COVID”, señaló.

Durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Sabinas Hidalgo, afirmó que sería mezquino negarle a los gobiernos estatales la posibilidad de comprar vacunas COVID-19 que ayudarían a salvar vidas.

“Estamos nosotros adquiriendo vacunas, pero no podemos, sería mezquino decirle a quienes quieren ayudar que no se les permite porque es una función, y lo es, del Gobierno Federal, pero no vamos a aplicar normas estrictas cuando está de por medio la salud del pueblo, cuando está de por medios la ética, el humanismo, por eso decidimos, a ver, todos los que quieran adquirir las vacunas van a tener la posibilidad de hacerlo”, señaló.

López Obrador dijo que se buscará la coordinación con los gobiernos estatales para evitar la duplicidad en la aplicación de las vacunas.

“Sólo exponiendo, dando a conocer, mostrando de que ya se tiene el contrato, que se trata de una vacuna de calidad, y luego un asunto también de coordinación, que aquí lo planteó muy bien el gobernador Jaime Rodríguez, cómo se ensambla, cómo se embona, cómo nos integramos, para que no haya duplicidades, que haya orden”, aseguró.

Por Paris Alejandro Salazar