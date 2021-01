En lugar de hacer acusaciones a la DEA, López Obrador debería limpiar su propia casa de corrupción: Mike Vigil

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la investigación de la Administración de Control de Drogas​ (DEA) en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, la cual, asegura, se inició sin pruebas.

En la conferencia matutina, el mandatario federal dijo que se tomó la decisión de dar a conocer el expediente de la DEA para demostrar la debilidad de las pruebas y que se le fabricaron delitos.

Ante este panorama, Mike Vigil, exdirector de Operaciones de la DEA, asegura que estas declaraciones no tienen sustento, pues las autoridades en Estados Unidos corroboraron los datos para hacer las imputaciones contra Cienfuegos.



La mejor defensa es una ofensiva, sé que AMLO dice que la DEA debe ser investigada, eso es absurdo porque no tiene ninguna evidencia de que se hizo algo mal, lo que queremos es ayudar a limpiar su casa", aseguró para El Heraldo Radio.

DEA no arriesgaría su carrera para construir un caso, asegura Mike Vigil, su exdirector de operaciones internacionales

#AlAire | Mike Vigil, ex jefe de operativos internacionales de la DEA, nos da su opinión luego de que el presidente @lopezobrador_ dijera que la DEA debiera “hacer una investigación interna” para saber quién ordenó “fabricar un delito” en contra el general Cienfuegos. pic.twitter.com/GakBc0mPMf — Sergio y Lupita en el Heraldo Radio (@SergioyLupita) January 22, 2021

Fue durante una entrevista para el noticiero matutino con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, que Vigil aseguró que AMLO no conoce las leyes de conspiración, por lo que él cree que la DEA tiene algo contra el exsecretario Cienfuegos.

Si cree que la evidencia no existe, que regrese a Cienfuegos para que se investigue acá y entonces vemos si la evidencia no existe", dijo.

Vigil destacó que ya sabía que no lo iban a procesar y que no es sorprendente el actuar del Estado Mexicano, mismo que solicitó llevar el caso del exsecretario de la Defensa Nacional para no ejercer acción penal contra él.

En lugar de hacer acusaciones a la DEA, López Obrador debería limpiar su propia casa de corrupción", puntualizó Mike Vigil.

