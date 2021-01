Tras perder a su familia por Covid-19, mujer con Parkinson teje para sobrevivir

Yolanda Hernández, una mujer de 75 años que vive en la Ciudad de México, perdió a su familia por culpa del Covid-19 y ha tenido que encontrar la forma de salir adelante.

Desde hace unos meses, Yolanda subsiste tejiendo ropa para figuras religiosas. Eso, luego de que el Covid-19 le arrebatara a su marido, sus dos hijas y a su yerno en 2020. Sin una familia que la respalde, ideó sobrevivir haciendo algo que le gusta mucho: tejer.

"Me gusta tejer porque me hace sentir útil y con esto puedo ayudar a otros y hacer lo que me gusta", explicó la mujer que además padece de la enfermedad de Parkinson.

Yolanda teje ropa para figuras religiosas

Teje diferentes piezas de ropa

Yolanda teje guantes, abrigos, mascarillas y también vestimentas para figuras religiosas. Y aunque su condición médica lo hace un poco más difícil, ella trabaja todos los días para salir adelante.

Los precios varían, pero ningún producto tiene un costo mayor a 200 pesos. Y aunque en su mente se haya quedado con la tristeza de no haberse despedido de sus seres queridos, todos los días los recuerda con gran cariño y agradecimiento.

Muchas personas han acudido a su página de Facebook para ayudar económicamente a Yolanda. Esto se ha hecho muy normal, que en redes sociales se den a conocer historia de personas que intentan salir adelante durante la pandemia, a pesar de cualquier tipo de adversidades que se les presentan.