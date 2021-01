"Mi única relación con la delincuencia organizada es para enfrentarla", asegura Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de seguridad capitalina, fue presuntamente acusado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un testigo protegido en las investigación de la desaparición de los 43 normalistas, quien de acuerdo a información emitida en el diario Reforma, declaró que Harfuch recibía sobornos por parte del cártel Guerreros Unidos.

García Harfuch fue coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en el estado de Guerrero durante 2014, cuando se presentó la desaparición de los estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa; sin embargo, estas presuntas acusaciones en su contra son totalmente falsas y sin fundamentos.

Así lo ha asegurado el funcionario capitalino durante una entrevista para el noticiero matutino con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio.

De manera total niego cualquier declaración que se hace en mi persona, nunca he pertenecido ningún grupo criminal, mi única relación con la delincuencia organizada es para enfrentarla (...) No puedo decir mucho porque solo leí la nota, pero no sé de donde es ni de dónde está declarada esta acusación", aseveró Harfuch.