"¿De parte de quién?", AMLO cuestiona expediente de la DEA en caso Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la investigación de la Administración de Control de Drogas​ (DEA) en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, la cual se inició sin pruebas.

En la conferencia matutina, el mandatario federal dijo que se tomó la decisión de dar a conocer el expediente de la DEA para demostrar la debilidad de las pruebas y que se le fabricaron delitos.

"No hay pruebas, ahí está el expediente que dimos a conocer, por eso tomamos la decisión de dar a conocer el expediente, y sí es hasta para preguntarte ¿y de parte de quién? ¿cómo es posible que sin pruebas se inició un proceso en contra de un mexicano, quién sea? entonces, yo no soy partidario de que se escale este asunto, creo que es cosa de respeto", indicó.

López Obrador señaló que si habrá cooperación con Estados Unidos pero con respeto a la soberanía nacional.

"Antes los gobiernos permitían y se quedaron callados ante violaciones a la soberanía, ahora no, es distinto, inclusive ya la propuesta tiene que ver con otras cosas, no hemos aceptado la cooperación militar, no queremos que la relación con Estados Unidos se sostenga en eso (...), no queremos que nos den helicópteros artillados como sucedía o que manden agentes más allá de lo normal", afirmó.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar