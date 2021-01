Niega Educación Jalisco que haya deserción de niños en educación básica

El secretario de Educación Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, negó que por la pandemia exista deserción de alumnos de educación básica, pero reconoció que el 15 por ciento de los niños presenta intermitencia en la comunicación con su escuela, pero hay otro cinco por ciento que se considera con dificultad para comunicarse.

“No consideramos a ningún alumno como desertado, lo consideramos como en ‘No comunicación’. El 15 por ciento representa a esta población, tenemos un cinco por ciento de niños que tienen dificultad para comunicarse con su escuela, esto ha ido cambiando en las últimas semanas del año, esperamos que este año disminuya”, sostuvo.

Señaló que se crearon 13 mil Consejos Técnicos Escolares, uno en cada escuela, en los que se fijó como uno de los principales objetivos encontrar a todos los niños que tiene una comunicación intermitente para buscar la manera de encontrarla. El secretario recordó a los padres de familia que no consideren que sus hijos han perdido el ciclo escolar si no hicieron la evaluación del primer trimestre, pues el sistema educativo tiene previsto hacer una evaluación extemporánea, que será aplicada a través del propio maestro de grupo, para que no pierda ningún niño su ciclo escolar.

En los Consejos Técnicos también se hizo un análisis sobre el aprovechamiento de los niños con la educación a distancia, aseguró que el 79 por ciento de ellos presenta un avance suficiente o satisfactorio, en el 21 por ciento restante se están enfocando los esfuerzos.

Por otra parte, por la pandemia 14 mil estudiantes de educación básica en instituciones privadas pasaron su matrícula a escuelas públicas, reveló Flores. Esto representan un cuatro por ciento de aumento en la matrícula que el sistema escolar público tuvo que absorber.

A partir del 2 de febrero comenzará en Jalisco la preinscripción para el ciclo escolar 2021-2022 de educación básica, por la pandemia se llevará totalmente en línea este trámite, la Secretaría de Educación en el estado, espera el registro de 367 mil niños y adolescentes.

El proceso de preinscripción será totalmente digital, por medio de la aplicación para teléfonos inteligentes llamada “RecreApp”, que está disponible para dispositivos iOS y Android, la plataforma cuenta con una herramienta para tomar una foto para escanear el documento y crear el expediente, recalcó el secretario que no es necesario llevar los documentos al plantel.

Este proceso de preinscripción concluirá el 28 de febrero, el 98 por ciento de los menores inscritos logró ingresar al plantel dentro de sus tres primeras opciones.

“Se espera el registro de 367 mil alumnos, pero es importante que el proceso de inscripción se haga a partir del 2 de febrero, los resultados se publicarán en el mes de julio en la misma aplicación RecreApp y la página de internet de educación Jalisco”.

