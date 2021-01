Respaldan a líder sindical universitario detenido en Nayarit

Tras la detención del líder del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN), Luis Manuel "N", acusado por presunto daño en las cosas agravado; peculado y ejercicio indebido de funciones, agremiados a su organismo sindical y otros de la UAN se manifestaron en contra de la acción penal.

Por ello, integrantes del SETUAN bloquearon la circulación del Boulevard Tepic- Xalisco a la altura del Centro de Readaptación Social "Venustiano Carranza" de Tepic -dónde se encuentra recluido Luis Manuel "N", exigir su liberación y condenar su arresto que señalaron de irregular por parte de las autoridades estatales.

Por su parte el titular del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit (SPAUAN), José Francisco Haro Veas, se solidarizó con el líder del SETUAN, y aseguró que su detención es preocupante, porque desde el pasado 11 de enero inició la huelga en la Universidad, para exigir el pago de sus quincenas y prestaciones de fin de año.

También el alcalde de Tepic, ex rector de la UAN, Francisco Javier Castellón Fonseca, externó a través de redes sociales, su solidaridad para Luis Manuel "N".

Este lunes, se prevé que simpatizantes y sindicalizados universitarios realicen j a marcha hacia palacio de gobierno, para exigir la liberación de su líder.

Como la crisis financiera parece no tener salida, es mejor desviar la atención a un tema policíaco. Lo que los universitarios no van a olvidar es que no les han sido pagados sus sueldos de diciembre y sus prestaciones de fin de año y qué hay responsables por ello", añadió.