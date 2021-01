Mexicanos sí se vacunarán contra COVID-19, asegura estudio aplicado en 5 estados

De acuerdo con un sondeo aplicado del 23 de noviembre de 2020 al 6 de enero de 2021 a través de redes sociales a dos mil 655 habitantes de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit, el 76.3 por ciento si se aplicará la vacuna contra la Covid-19 cuando le corresponda según el calendario de vacunación.

El sondeo que estuvo a cargo del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) y en este sondeo participaron en su mayoría habitantes de Jalisco, el 95.4 por ciento del universo total, el 2.9 por ciento de Michoacán, el 0.6 por ciento de Colima, 0.6 por ciento Guanajuato y 0.5 por ciento de Nayarit.

El Estudio sobre la Vacuna contra el COVID-19, también arrojó que el 9.8 por ciento dijo que no y el 13.9 por ciento no lo había decidido.

El 74.8 por ciento de los jaliscienses que participó señaló que se vacunaría lo más pronto posible, igual que el 85.3 por ciento de los encuestados en Michoacán, el 70.0 por ciento de los de Guanajuato, 60.0 por ciento de los de Nayarit y el 60.0 por ciento de los de Colima.

Dispuestos a la alternativa

Los jaliscienses destacaron que en caso de vacunarse, preferiría que la vacuna fuera de Estados Unidos (23.7 por ciento), el 22.9 por cuento señaló que, de Reino Unido, el 21.4 por ciento de Alemania, el 19.1 por ciento de Rusia, el 3.0 por ciento de China y el 9.9 por ciento de otro país.

En general, AstraZeneca y la Universidad de Oxford, es el principal laboratorio que reconocen en un 52.4 por ciento de las menciones, seguido de Pfizer, BioNtech, Fosun Pharma con el 42.9 por ciento y Moderna con el 23.1 por ciento.

Otra de las preguntas se orientó al costo que debería tener esta dosis y el 57.3 por ciento de los que contestaron el cuestionario, consideraron que la fórmula contra el coronavirus no debería tener algún costo, por lo que no estaban dispuestos a pagarla.

Sin embargo, el 15.6 por ciento señaló que pagaría entre 500 y mil pesos por la vacuna, el 13.7 por ciento menos de 500, el 6.5 por ciento de mil a cinco mil, el 1.2 por ciento más de cinco mil y el 5.7 por ciento no lo sabía.

Respecto a la principal razón por la que no se aplicarían el fármaco, el 55.8 por ciento sería por los efectos secundarios, el 18.8 por ciento por el precio, el 13.3 por ciento porque no es seguro y el 0.6 por ciento porque no creía que existiera el COVID-19.

Los resultados del Estudio sobre la Vacuna contra el COVID-19 se pueden consultar en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=12219

Por: Mayeli Mariscal