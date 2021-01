Salvador Cienfuegos: Calumnias van contra instituciones armadas

El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, calificó como calumnias las acusaciones que realizó Estados Unidos en su contra y aseguró que estas van más allá de su persona y de su familia, pues atentan contra las instituciones armadas y el Estado mexicano.

Al rendir su declaración el pasado 9 de enero, 52 días después de arribar a México tras ser entregado por autoridades estadounidenses, el general aseguró que fue afectado en su prestigio y liderazgo.

“Nunca he recibido un solo centavo proveniente de ningún tipo de actividad ilícita, nunca nadie me ha ofrecido sobornos o dádivas, no tengo otras remuneraciones más que las que la nación me otorga, no tengo empresas, no soy socio ni inversionista de ningún negocio", aseguró el exfuncionario ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En la carpeta de investigación que inició la FGR se muestra un documento en el que Cienfuegos señala como domicilio para recibir citatorios y notificaciones, el Campo Militar número 1-J y designa como defensores a abogados, cuyos nombres están testados y que le fueron asignados por la Sedena.

Cienfuegos calificó de ridículas e incongruentes las supuestas comunicaciones que según Estados Unidos, tuvo con el narcotraficante Daniel Silvia Garate, conocido como H-9 y señaló que estas fueron inventadas por el delincuente para engañar a su jefe (Juan Francisco Patrón Sánchez, H-2) y obtener cantidades millonarias.

“Del día 30 salgo dos semana de vacaciones o bueno que si no me quiere que me tenga tantito cariño”, señala una conversación del 22 de junio de 2016 que supuestamente envió Cienfuegos.

“Completamente falso, toda vez que durante los seis años que desempeñe el cargo de Secretario nunca vacacioné", respondió el general ante el agente del Ministerio Público.

Señala incongruencias

Cienfuegos también hizo referencia a las comunicaciones del 24 de noviembre de 2016 entre el H-9 y el H-2 en las que se señala su aspecto físico.

“Si algo sobresale de mi aspecto físico es mi estatura, que es de... y mi color de tez morena, es decir, que soy todo lo contrario a 'Chaparrito' y blanco, de donde resulta evidente que este delincuente... en realidad jamás sostuvo entrevista conmigo”, aseguró.

El exfuncionario destacó que de los mensajes se puede advertir la escasa educación de quien los envía, por lo que cuestionó que los especialistas de la DEA no se percataran de las incongruencias.

Su abogado señaló que las pruebas aportadas por Estados Unidos fueron obtenidas de forma ilegal y sin autorización judicial, por lo que no tienen validez.

“También refieren que 'el padrino' tiene un hijo de la edad de... como ya quedó acreditado en esta carpeta, el general... no tiene ningún hijo varón, y finalmente señala que al día siguiente, 10 de diciembre de 2015, irán a jugar golf donde le presentará otras personas, siendo que el general... ese día no pudo asistir a ningún campo de Golf, ya que tuvo actividades oficiales desde las 8:30 horas, en que asistió a la reunión del Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación", indico el litigante.

También aseguró que su defendido no tenía una Blackberry, incluso la Sedena informó que no se le asignó un equipo de esta marca.

Por Diana Martínez