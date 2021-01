"Abriremos el lunes": Presidente de Canirac sobre la reapertura de restaurantes de la CDMX

Luego de que se definiera que sí abrirán los restaurantes durante el semáforo rojo, Francisco Fernández Alonso señaló que abrirán el próximo lunes 18 de enero en espacios abiertos, para quienes tienen terrazas y para quienes no las tienen, podrán hacer uso de las banquetas de los espacios, incluso del espacio vehícular.

"Hay un acuerdo que todavía no se termina de pulir, ya que se tiene que hacer específico para las alcaldías de la capital", dijo Fernández.

Esto para que este no se preste a otras interpretaciones y pidan alguna compensación adicional, siendo un arreglo que se ha denominado condicionado porque evidentemente hay que esperar la respuesta de la gente en este ámbito,

Aún falta trabajar en detalles

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) dijo que no es la solución perfecta, en la que no hay nada que festejar, ya que el gremio está en terapia intensiva, y no se recupera, y pasarán muchos años para decir que se recuperó.

Agradeció a las autoridades que hayan entendido y que les permitieran abrir, y que la frase "Abrir o Morir" que apoyó todo el gremio, era algo muy cierto, en la que se está promoviendo en todo el país;

Solo en terrazas y banquetas

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo en el Heraldo Radio, Fernández Alonso recordó que no todo el país está en semáforo rojo en el que hay muchos lugares en el que sí se puede abrir.

Añadió que los espacios están muy acotados porque los establecimientos que por ejemplo, tienen una terraza, normalmente no tienen más allá del 40 por ciento más allá del establecimiento, y si a ese establecimiento se tiene que mantener la distancia de 1.5, el aforo estará alrededor del 25 por ciento en exteriores.

Escucha la entrevista completa aquí: