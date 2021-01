Santiago Taboada pide oportunidad para restaurantes con Semáforo en Rojo

En la alcaldía Benito Juárez existen más de 6 mil 600 restaurantes y cafeterías que representan gran parte de la economía de la capital, por lo que Santiago Taboada, delegado de esta demarcación, pidió una oportunidad para que abran sus puertas aún con el semáforo en rojo.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza, en el espacio Noticias de la Tarde de El Heraldo Radio, Taboada dijo que el cierre desde el 18 de diciembre no generó menos contagios, sino que al contrario, está peor la situación de hospitalización y contagios.

“Es ante la inminencia de que estamos en la peor etapa de contagios y de comportamiento de Covid-19”, aseveró.

El alcalde mencionó que de los establecimientos es que dependen muchas familias; “si pusiéramos en números, los restaurantes por cinco, son más de 130 mil personas. Por cuatro integrantes de una familia, más de medio millón de personas (afectadas) en una sola alcaldía”.

De tal manera que Taboada sugirió generar un planteamiento con reglas para ayudar al sector restaurantero. “No es un problema, quién te asegura que otra vez entremos en semáforo rojo”. Dijo que los trabajadores no piden dinero, sino trabajar, “porque estos empleos tienen una repercusión en sus familias”. Pidió atender este llamado, “no de auxilio, sino de desesperación”.

Señaló que es urgente replantear la estrategia por los miles de empleos relacionados a la industria.

Noticias Relacionadas Restaurantes que no respeten Semáforo Rojo en CDMX serán sancionados: Sheinbaum

Por lo que “el gran tema es que se sea sumamente empático, con reglas”. “Los vas a dejar sin la posibilidad de mantener a sus familias”. Y en el peor escenario, en caso de perder el trabajo, Taboada reflexió que a quien tienen dado de alta en el IMSS “es el que deja de tener chamba y seguridad social, y con el Covid, ¿dónde te van a atender?¿Cuánto va a costar?”.

Además recalcó que se trata de una industria en escala, donde forman parte los que venden la carne, el servicio de internet.

El alcalde apuntó que no se trata de hacer una lista negra de quienes no cumplen y que no vuelvan a abrir, porque “por uno no vas a castigar a todos”.

Antes del cierre

Taboada dijo que un gran instrumento —antes del cierre— eran los llamados Códigos QR, “a mi me llegaron mensajes de SMS en donde me dicen que salió positiva una persona en el lugar al que fui”. Dijo que se trataba de darle seguimiento a la política pública.

En cuanto a los 2 mil 200 pesos de apoyo, recalcó que a veces no eran suficientes. Explicó que las propinas a veces daban mucho más, dijo que por ejemplo, “en diciembre se podía llevar hasta 12 mil pesos, pero ahora la gente no se llevó nada”.

“Esas fuentes de ingreso no tienen ahorros. Fuera de la empatía y realidad, la mayoría de la gente vive al día”, puntualizó Santiago Taboada.

Escucha la entrevista completa aquí:

Por Daniel Callejas