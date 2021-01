Órganos autónomos no son indispensables, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los órganos autónomos no son indispensables en la nueva realidad de la 4T.

En la mañanera, dijo que antes -en el periodo neoliberal- se crearon estas instancias para acelerar el proceso de privatización de los empresas públicas.

Pero ahora, con la "nueva realidad" ya no se necesitan estos organismos que cuestan millones de pesos del erario público, dinero que se puede ocupar en otros sectores como el educativo o el de salud.

"No hace falta de que exista un aparato que cuesta tanto: mil millones de pesos. Si nosotros actuamos con rectitud y si cumplimos con nuestra responsabilidad, no es necesario tener un aparato administrativo costoso", dijo.

Agregó que su gobierno no tiene nada que esconder, pues ya no son los tiempos del neoliberalismo, por lo que se puede abrir toda la información.

Antes, añadió el mandatario, con estos organismos se operaba mejor la privatización de las empresas públicas. Ya son otros tiempo y hay que ajustar la Administración Pública a la nueva realidad.

El INAI, dijo, no ha estado a la altura de las circunstancias, pues sus funcionarios se dan la gran vida y no da resultados: "no es un tema ideológico, sino de sentido práctico".

Por Francisco Nieto