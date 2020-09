Juicio a expresidentes; éstas son las causas por las que los pueden llevar a la cárcel

View this post on Instagram

Durante 6 au00f1os trabaju00e9 por un mejor Mu00e9xico buscando avanzar sin dividir, modernizar sin imponer y transformar sin destruir. Es mucho lo que hemos logrado los mexicanos y mucho mu00e1s lo que podemos hacer unidos por el bien de nuestro pau00eds. u00a1Gracias por siempre, Mu00e9xico!ud83cuddf2ud83cuddfd