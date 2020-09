Nadie como la teniente María Espinoza, la mexicana más ganadora en Juegos Olímpicos: ¡ella nos inspira!

María mira desde todo lo alto, no hay otra mujer mexicana que haya logrado lo que ella; tres medallas olímpicas, en el mismo número de justas. No le falta ninguna, empezó con el oro en Beijing 2008 y los otros dos metales los acumuló después, en Londres 2012 y Brasil 2016.

Con su metro 73 sobrepasa el promedio de altura de las mujeres en México, pero aún así es “más bajita” que sus rivales, a quienes patada a patada ha dejado sobre el tatami con el sabor de la derrota. María del Rosario Espinoza nacida en La Brecha, Sinaloa, hija de un pescador, criada por su madre en un hogar sencillo… es inspiración; es la deportista mexicana más ganadora en la historia de los Juegos Olímpicos.

Ella nos inspira

Su deporte es de contacto, pone la bandera mexicana en lo más arriba gracias a la disciplina coreana taekwondo, de esas que la gente dice “no es para mujeres”. No hace falta más que ir a YouTube para estremecerse, para que la piel sienta el cosquilleo de ver a una compatriota alzar sus manos y ser admirada, para entender que el lugar de honor, sí es para nosotros.

No vino del otro mundo, lo que es, tiene como soporte la determinación y la disciplina. Levantarse, tomar un refrigerio, entrenar, desayunar, descansar, un segundo entrenamiento, comer, descansar, un tercer entrenamiento, sesiones psicológicas, ir a la universidad; un día -sin pandemia- de la trimedallista se rige por un constante acercamiento con la organización.

El primer libro que leyó fue Flores en el Ático, como buena sinaloense los mariscos son su comida favorita. El Gladiador, película protagonizada por Russell Crowe, la inspira en el ámbito deportivo.

Teniente María Espinoza y el peso de la gloria

En un tiempo, no hubo nadie mejor en el mundo que ella para el taekwondo. Su pecho está acostumbrado a erguirse con orgullo, porque además de medallas, la insignia militar que la distingue como teniente del Ejército Mexicano también lo usa para alojarse.

Ser una referente del deporte, en un país al que las victorias en este ámbito le llegan a cuenta gotas, tiene una carga, ella nos acostumbró a lo mejor. Cuando no llegan las medallas, “María, María”, es el nombre que resuena, el que nos va a salvar, pero ¿cómo lidia con la presión de “cargar” al país?

Quizá el cubrebocas, que obligatoriamente debe portar reservó un poco la expresión, pero con ojos serenos y con la confianza en la voz, la teniente Espinoza, al ser cuestionada sobre el peso de su éxito, simplemente responde: “al final, pues simplemente no lo pienso, no pienso que cargo con algo por que lo disfruto… disfruto el entrenar, disfruto el competir, y siempre me voy a sentir muy orgullosa el representar a México y de representar al Ejército Mexicano en unos Juegos Olímpicos”. Teniente María Espinoza. Foto: Victor Gutiérrez

Su inspiración

Así como ella inspira a miles, María de oro, plata y bronce, ve en su madre; en su nina Aida, una tía paterna que padeció poliomielitis; en Soraya Jiménez, la primera mujer mexicana en conseguir un oro Olímpico; en Iridia Salazar, la primera mujer mexicana que consiguió una medalla en taekwondo y en Allyson Felix, una velocista que cambia de prueba en cada ciclo olímpico en el que se presenta, a sus referentes.

¿Cuatro de cuatro?

Tokio 2020 fue una víctima más de la crisis sanitaria mundial por Covid-19, a estas alturas podríamos tener en la estratosfera del deporte a María, ahí al lado de Joaquín Capilla.

Mientras las palabras rebotan en la tela de la mascarilla, una risa brota, ¿de qué color va a ser la medalla que nos va a traer?, esquiva la respuesta, se centra en decir que se está preparando física y psicológicamente, para llegar a dar más del 100 por ciento.

“Tengo muy claro que son mis últimos Juegos Olímpicos… y que más quisiera y mi sueño es retirarme en lo más alto del pódium”.

“Pues si dios quiere ese es lo que yo busco, cada Juegos Olímpicos es no sólo ir a participar, sino ir a ganar”, María Espinoza, la mujer mexicana más ganadora en la historia de los Juegos Olímpicos.

Por Paola Sánchez

