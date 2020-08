¿Por qué AMLO declaró que ya no tiene hermanos?; TODOS los escándalos de los López Obrador

El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en uno de los personajes políticos más relevantes y polémicos en los últimos tiempos; sin embargo, dicha importancia en la política mexicana también implica estar involucrado con su familia, con quienes ha tenido momentos relevantes que van desde la muerte hasta la corrupción, específicamente nos referimos a sus hermanos.

López Obrador es el mayor de siete hermanos, y actualmente el mandatario tiene 66 años de edad; tal es el caso del más reciente caso que se dio a conocer a través de la red, luego de circularse un video en el que se puede observar a su hermano, Pío López Obrador, recibir sobres de David León Romero, que es presuntamente dinero.

Video de hermano de AMLO en el fondo es igual que el de sobornos de Lozoya; ex procurador

Ante dicho audiovisual, el mandatario Obrador, dijo que dichas imágenes representan la reacción de sus adversarios a su decisión de acabar con la corrupción. Además, en redes sociales, León Romero se pronunció, destacando que el video tiene 5 años de antigüedad y él no era servidor público en ese tiempo.

Sin embargo, anteriormente AMLO se ha visto envuelto en diversos problemas con respecto a sus hermanos; uno de los primeros momentos importantes en su familia fue la muerte de su hermano José Ramón, quien murió en 1968 a causa de una bala que atravesó su cabeza.

José Ramiro López Obrador fue alcalde de Macuspana, Tabasco entre 2003 y 2006; también fue líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en dicha entidad y en 2018 ocuparía el puesto de Subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos en la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

Sin embargo, el hermano de AMLO fue acusado de desvíos millonarios por la venta de terrenos, así como el mal ejercicio del presupuesto durante su gestión en Macuspana.

Pedro Arturo López Obrador fue descrito por su hermano mayor como “traidor”, pues en febrero de 2016 expresó públicamente su apoyo a Héctor Yunes Landa, entonces candidato al gobierno de Veracruz por el PRI.

Tales han sido los roces por intereses políticos, que Andrés Manuel López Obrador llegó a declarar en 2016 que ya no tenía hermanos, misma que circuló a través de redes sociales, en un video que el mandatario habría publicado en Facebook.

En la familia siempre hay alguien que desentona, que le gusta acomodarse, se dice en el argot en el hampa de la política, a colarse y son aspiracionistas, no tienen ideales, no tienen principios. Por eso yo ya no tengo esos hermanos", declaró en el audiovisual.