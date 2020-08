Video de hermano de AMLO en el fondo es igual que el de sobornos de Lozoya; ex procurador

Tras revelarse un video en donde se exhibe a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibe dinero por parte de David León, entonces operador político de Chiapas y exdirector de la Coordinación Nacional de Protección Civil; Ignacio Morales Lechuga, ex Procurador General de Justicia, dijo que este caso es similar a la grabación de Emilio Lozoya.

Esta mañana, el mandatario argumentó que este video fue “una reacción de quienes ven afectados sus intereses” por el caso del ex director de Pemex y añadió que no tiene comparación con los de Lozoya, puesto que en este fueron “extorsiones“ y “mordidas“.

Al respecto en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el ex procurador explicó que aunque no se comparan los montos que supuestamente se repartieron, el dinero que recibió Pío por parte del exdirector de la Coordinación Nacional de Protección Civil podría pertenecer al gobierno de Chiapas, además de que fue usado para una campaña política.

El monto no implica que borre de alguna manera la conducta deshonesta o corrupta. Segundo los fondos, no hay que ser ningún buen investigación para saber que provienen del gobierno de Chiapas por lo cual es una doble corrupción; uno tomar dinero público para campañas políticas y dos, una violación a la campaña política del 2012, o sea que en el fondo es igual.

Sobre el caso de Lozoya, Morales Lechuga señaló que el presidente no tienen interés en impartir justicia al difundir información sobre la investigación y acusaciones a otros funcionarios, sino que todo las acciones son por motivos electorales para desprestigiar a la oposición de cara a los comicios del 2021.

El juego político está claro, el propio presidente lo había anunciado 'vamos a dar a conocer todo lo que dice Emilio Lozoya' porque en el fondo el interés presidencial no es impartir justicia, no es defender el estado de legalidad, no es defender el estado de derecho, es más bien preparar actos de campaña con vista al 2021 y desprestigiar a la oposición.