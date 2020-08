Campaña de AMLO fue muy austera, asegura Yeidckol Polevnsky

La Secretaria General de Morena Yeidckol Polevnsky, aseguró que la campaña para la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, fue muy austera, esto después de que ayer se difundiera un video donde se exhibe a Pío López Obrador, hermano del mandatario, recibiendo dinero por parte de David León, entonces operador político de Chiapas y exdirector de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

En entrevista con Alejandro Cacho, la morenista dijo que el ejecutivo federal investigará cuál es la razón por la que se entregó este dinero y resolverá las incógnitas.

Yo creo que el presidente verá que realmente sucedió para tener claridad, pues no es un tema que tengamos claro.

Polevnsky dijo que, aunque en ese momento era presidenta del partido, desconoce cuánto se gastó en la campaña, pues de eso se encarga la Secretaría de Finanzas de Morena, quien se encargó de entregar todos los datos al Instituto Nacional Electoral (INE).

No tengo ahorita la información, porque en el caso del partido, el presidente del partido es el representante político y jurídico del partido. El tema de finanzas le corresponde al Secretario de Finanzas y en el estatuto ni siquiera pasa por una autorización del presidente o del Comité Ejecutivo; y a mí nunca me ha gustado participar en las partes económicas, siempre ha sido en la parte política. (...) Es el área de la Secretaría de Finanzas la que se encarga de presentar todos los datos al INE para que se pueda hacer toda la fiscalización y nunca hubo una observación.

Recordó que la campaña de López Obrador fue muy austera, pues se hizo casa por casa con ayuda de los miembros del grupo político.

El dinero que se utilizó dentro de la campaña no es importante ni trascendente o significativo en relación a las demás campañas y por que la forma de actuar del presidente es de una forma muy austera y en la forma en la que hicimos campaña fue mucho de casa en casa, tocando puertas explicando que existía Morena porque muchos aún no conocían a Morena, que el presidente ya no estaba en el PRD.