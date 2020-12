Claudia Sheinbaum descarta legitimidad del Sindicato Libertad

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina acusó a esta organización por estar detrás de extorsiones en alcaldías capitalinas, como Xochimilco y Tláhuac.

“Yo no le llamaría ‘sindicato’, es una organización que inicia, sobre todo, con la recolección de cascajo, pero que se fue convirtiendo con el paso del tiempo en organizaciones que lo que buscaban era extorsionar a construcciones privadas y las públicas para exigir un monto específico para el traslado de material y eso no lo vamos a permitir en la ciudad.

“Todos tienen derecho al trabajo, todos tienen derecho a trabajar, pero la extorsión no está permitida. Se va a seguir trabajando en este sentido, no puede ser que a punta de pistola se exija una cuota, se exija un monto determinado y así como en este caso, como en cualquier caso, no se va a permitir que siga esto y además, en un momento difícil donde se ha reducido el suministro de agua, por parte del Cutzamala debido a que no ha llovido en esta zona y están bajas las presas, pues imagínense hacer negocio con las pipas de agua”, dijo.