Avanza en Senado iniciativa para acotar a agentes extranjeros

Por mayoría y en comisiones, el Senado avaló la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Seguridad Nacional para acotar la labor de agencias extranjeras como la CIA, DEA, FBI o la INTERPOL.

Al arrancar el debate en las comisiones de Gobernación y estudios legislativos, segunda, partidos de oposición (PAN, PRD y MC) pidieron darle más tiempo a la discusión y no se legisle "sobre las rodillas" porque se trata de un tema de seguridad nacional con repercusiones internacionales.

El senador panista Damián Zepeda expresó que el Senado no es una Oficialía de Partes y tampoco deben responder a un "berrinche" por la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, puesto que México no fue informado sobre la indagatoria que realizaban Estados Unidos contra el ex funcionario.

"Serenos, no se tiene que dar gusto al Presidente, y el tema puede ser votado en un período extraordinario en enero. Pero votarlo sobre las rodillas es irresponsable", dijo.

El senador Miguel Ángel Mancera, líder de la bancada del PRD dijo que le gustaría contar con mayor tiempo para revisar la iniciativa porque es un tema de seguridad nacional.

La senadora Nadia Navarro (PAN) sostuvo que es preocupante el empoderamiento que se le busca dar a una super secretaría, que es la Cancillería porque tendrá en sus manos temas de seguridad nacional que no son de su competencia.

Además, la panista enfatizó que hay una invasión de estados y municipios, y se les quiere subordinar al Ejecutivo Federal.

Sin embargo, Morena y sus aliados hicieron mayoría en las comisiones para aprobar la iniciativa.

Por: Misael Zavala