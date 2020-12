Nezahualcóyotl llama a abstención de festejos por repunte de casos de Covid

Debido al repunte de casos de COVID-19 en todo el Valle de México y que Nezahualcóyotl acumula 11 mil 812 casos positivos hasta el día de hoy y mil 630 defunciones, el alcalde Juan Hugo de la Rosa García hizo un llamado a la población para abstenerse de celebrar eventos del 12 de diciembre, posadas populares, festejos de fin de año en salones de fiesta y en vía pública, pues el riesgo de mayores contagios es latente con este tipo de eventos que reúnen una gran cantidad de personas.

El alcalde afirmó que este no es momento para bajar la guardia, pues expertos afirman que las fiestas, reuniones y posadas son un grave factor de riesgo para la ciudadanía, y se estima que de no mantener los cuidados sanitarios como evitar aglomeraciones y guardar la sana distancia, en enero el repunte podría salirse de control y Nezahualcóyotl volvería al semáforo rojo, lo cual implicaría un nuevo confinamiento y el cierre temporal de negocios no esenciales, lo que representa un grave golpe para la economía de los comerciantes del municipio, que aún se encuentra en recuperación.

Agradeció el esfuerzo que han hecho la mayor parte de los ciudadanos de esta localidad para atender las diversas medidas preventivas que ha tomado el gobierno municipal, por lo que pidió a todos un esfuerzo adicional en estos difíciles momentos que se viven en el país.

Aseguró entender que en estos momentos, la mayoría de los ciudadanos están cansados del confinamiento y quieren ver a sus familias y a sus amigos, para celebrar estas fechas tan especiales, sin embargo, el riesgo es alto para todos los ciudadanos, pues mientras no sea una realidad la vacuna contra el COVID-19 basta solamente un descuido para que el virus se propague y cobre vidas de seres queridos o en vulnerabilidad.

De la Rosa García recordó que además de evitar las aglomeraciones y mantener la sana distancia, también se deben mantener otras medidas como el correcto uso del cubrebocas al salir de casa, principalmente en espacios públicos y con poca ventilación como mercados y tianguis, lavado constante de manos y uso de gel antibacterial, colocación de tapetes sanitizantes en las entradas de los negocios, y limpiar y desinfectar constantemente áreas y objetos de uso común.

Al mismo tiempo, invitó a los ciudadanos a realizar sus compras navideñas en línea o en días de menor afluencia a fin de evitar aglomeraciones, y sobre todo en negocios locales, así como plantearse alternativas para celebrar las fechas decembrinas, como decorar sus hogares o tener una cena navideña únicamente con los miembros de la familia que habitan en casa.

Finalmente, de la Rosa García afirmó que, aunque es triste no poder celebrar con familiares, amigos y vecinos presentes como en años anteriores, esta es una medida necesaria para salvaguardar la salud de todos los ciudadanos, la cual garantizará que en el futuro cuando la pandemia haya cedido, podamos reunirnos de nueva cuenta para celebrar.

Por Pablo Cruz Alfaro