Acotan labor de CIA, DEA, FBI y otras agencias en territorio mexicano

Agencias extranjeras como la CIA, la DEA, el FBI o la Interpol ya no podrán actuar de manera discrecional y libre en territorio mexicano.

El gobierno federal busca acotar y acabar con las operaciones secretas con las que actúan los agentes extranjeros, a través de modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, para que sea obligatorio que todas las agencias internacionales de investigación y policiacas informen a la cancillería de México sobre las indagatorias que realicen en nuestro país.

La iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado detalla que los agentes extranjeros deberán presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad un informe mensual de los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.

"En dicho informe se deberá incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales de las entidades federativas y de los municipios", detalla la iniciativa.

Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, la iniciativa se registra en el contexto de la detención en Estados Unidos del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ya que el gobierno estadounidense no informó a México sobre las indagatorias que realizaban al ex funcionario.

"Se trata de normalizar y adecuar en el marco jurídico la actuación de agentes extranjeros que actúan con toda libertad y absoluta discrecionalidad en el país", dijo en entrevista para El Dedo en la Llaga que conduce Adriana Delgado, en El Heraldo Radio.

La iniciativa precisa que los agentes extranjeros deberán pasar un filtro de acreditación de la cancillería mexicana, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y de Marina. Es decir, habrá una base de datos de todas las agencias que realicen investigaciones en el país.

Incluso, los funcionarios de gobiernos de todos los niveles en México (federal, estatal y municipal) también deberán entregar un informe por escrito tres días después de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que tengan con agentes extranjeros.

Por Misael Zavala