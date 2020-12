Tlajomulco instala Comité Anticorrupción; destacan iniciativas ciudadanas

Este lunes se instaló el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción y Antisoborno de Tlajomulco, el cual de acuerdo al presidente Salvador Zamora Zamora, tiene el objetivo que desde el ámbito municipal se combatan los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos del municipio.

“En Tlajomulco no andamos con rodeos, por eso hoy instalamos este comité, podemos dar un golpe fuerte ante la corrupción y el soborno que son prácticas que desafortunadamente se siguen dando en los gobiernos a todos los niveles. A nosotros no nos va a temblar la mano, lo quiero decir muy claro, y no tenemos miedo de castigar cualquier acto de corrupción o de soborno”._