Clara Luz Flores: ¿Una de las candidatas más fuertes para el 2021?

En esta emisión de Ruta 2021 con Alejandro Cacho, presentaron nuevas encuesta en donde se analizó al estado de Nuevo León de esta carrera electoral, en el que, a pesar de los intentos de alianzas opositoras para contrarrestar las preferencias por Morena, el partido de izquierda toma la ventaja sobre los números del mes pasado.

Cacho afirmó que los partidos aliado con Morena -Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista (PVE ) y Nueva Alianza-, alcanza 28.7 por ciento de las preferencias frente a una alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que posee un 16.3 por ciento, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) solo alcanza un 13.3 por ciento y finalmente Movimiento Ciudadano cuenta con un 12.8 por ciento de la intención de voto.

Candidata por el PVE en Nuevo León

Clara Luz Flores es una de las candidatas más fuertes en el estado del Norte para gobernadora, que ya lo es del PVE, por lo que Karen Castrejón, líder nacional del partido, señaló;

"Se ha visto en redes sociales el apoyo que se le ha dado a la candidata Clara Luz Flores, considerando que es una mujer que cuenta con el respaldo ciudadano, una mujer preparada, que puede llegar a ser la próxima gobernadora de Nuevo León", dijo la líder nacional del PVE.

Samuel García condena ataques a la FIL

Al respecto, Clara Luz Flores, aclaró que será ella quien tome las decisiones políticas en su campaña, y afirmó; "Morena tiene la posibilidad de tener candidatos que no forman parte de sus filas, incluso, ahora hay diputados locales, federales, funcionarios públicos que no son militantes de Morena, lo que es uno de los aspectos por los que me invitaron a participar", señaló.

Además, destacó tres principios que tiene Morena sobre "no robar, no mentir y no traicionar".

Los nombres que suenan para la candidatura son Homero Niño de Rivera, Víctor Fuentes y Felipe de Jesús Cantú.

¿Más vivo que nunca?

Samuel García, senador con licencia, dijo a Cacho que fue víctima de su éxito, en el que tener redes sociales muy potentes lo orillaron a estar sobreexpuesto y eso lo metió en algunos detalles, que no tienen nada que ver con la vida pública.

"Aunque algunos quisieron aparentar que ya estaba dado por muerto (como candidato), tan bo lo estoy que soy el único con el boleto en mano, es decir, con una precandidatura", dijo García.

