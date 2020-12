AMLO hace importante llamado para evitar contagios durante el mes de diciembre

Durante la conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para evitar contagios durante las celebraciones del mes de diciembre. Al respecto, entregó una lista con recomendaciones para estas fechas.

Aunque reconoció que no habrá limitaciones a las libertades de los mexicanos, también pidió a las personas que fueran muy responsables y que redujeran su actividad durante estas fechas.

Las recomendaciones de López Obrador:

1.- Si no hay nada importante que hacer, no salgan a la calle

2.- Si salimos a la calle, guardar la sana distancia

3.- Comunicarnos por teléfono o por llamadas, con nuestras familias y amigos.

4.- Evitar visitas de cualquier persona

5.- No hagamos fiestas ni reuniones

6.- Si presentan síntomas, hablar de inmediato al 55 56581111 en la Ciudad de México o al 911 en el resto del país

7.- Si tienes síntomas, procura hacerte la prueba. Hay kioskos y stands para ello

8.- Acude a la clínica o centro de salud más cercano para atenderte

9.- Dejemos los regalos de navidad para otro momento

10.- El gobierno ampliará el número de camas, equipos y enfermeras en hospitales