AMLO saca el pecho por Bartlett

Ante los cuestionamientos sobre las causas que originaron el apagón que afectó a 10.3 millones de usuarios el lunes pasado y las peticiones de la renuncia de Manuel Barlett, el presidente Andres Manuel López Obrador defendió la gestión de su funcionario al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo consideró que existe una campaña de “los conservadores” en contra de Manuel Barlett porque no lo quieren.

Afirmó que las decisiones en la empresa productiva del Estado no las toma Manuel Bartlett, quien sólo sigue órdenes, por lo que las críticas y cuestionamiento no deben hacerlas al titular de la CFE.

“Es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores y muchos. Y, bueno, yo respeto a todos, pero hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett porque la instrucción que tiene Manuel Bartlett, es más, no es Manuel Bartlett, no es con Manuel Bartlett, es con el Presidente, porque Manuel Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré”, explicó el Presidente.

Andrés Manuel López Obrador agregó que “piensan que Manuel Bartlett, que está viendo los contratos con Iberdrola, es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo que vea esos contratos, yo le estoy exigiendo que vea eso, porque no vamos a ser cómplices de corrupción”.

Señaló que tras el apagón sus opositores “hacen un escándalo” y buscan generar la percepción de la debacle de la CFE para que se entregue el sector a los particulares.

El mandatario federal aseguró que con el cambio de Gobierno se decidió apoyar a la Comisión Federal de Electricidad por ser una empresa pública y para terminar con los “contratos leoninos” de particulares.

“Con el cambio nosotros decidimos apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, porque es una empresa pública y si lo que predomina en el sector energético es el lucro, pues no vamos a poder garantizar precios justos para el consumidor de energía eléctrica, ni para las familias el uso doméstico, ni para las empresas”, indicó.

Por Paris Salazar