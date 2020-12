Acusan fake news de la CFE por apagón

Mientras que la CFE afirmó que el apagón masivo del pasado lunes se debió a un incendio en pastizales entre Tamaulipas y Nuevo León, la oficina de Protección Civil de Tamaulipas dijo que desconoce el oficio presentado por la empresa para sustentar su versión.

Noé Peña, director de la CFE Transmisión, explicó en una conferencia por la tarde de ayer que el incendio inició debido al calor y a los fuertes vientos del Frente Frío número 23 que propagaron el fuego a través de 30 hectáreas, las cuales corren por debajo de las líneas que transmitían la electricidad y que dejaron de operar debido al siniestro.

Durante la conferencia la CFE presentó un oficio emitido presuntamente por Protección Civil de Tamaulipas, en donde corrobora la versión de la empresa.

Sin embargo, por la noche la oficina de Protección Civil informó que ese oficio era falso y que la firma no corresponde a la de su coordinador de municipios, Emmanuel González Márquez, además de que no tiene sellos oficiales y el número de folio no es real.

Este medio revisó la firma del oficio presentado por la CFE y lo comparó con un documento referente a una reunión de trabajo del Cenapred, firmado por González Márquez, y pudo observarse que las firmas no se parecen.

El Heraldo de México pidió postura a la CFE, pero la empresa no respondió al cierre de esta edición.

Carlos Meléndez, director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), dijo que la interacción de las centrales de energía renovable, como las solares y las eólicas, también influyeron en el apagón.

Estas plantas son intermitentes porque sólo generan electricidad cuando hay Sol o viento, por lo que necesitan el respaldo de la CFE.

Por Adrián Arias