Disminuye en cerca de 40 por ciento ocupación hotelera en Jalisco

En entrevista con Heraldo Radio Jalisco, el presidente de la Asociación de Hoteles del Estado, Juan Carlos Mondragón, refirió que al momento se registra una baja de ocupación hotelera en la entidad, ya que hasta el momento reporta sólo el 26 por ciento, cuando en estas fechas el promedio de otros años, rondaba el 60 por ciento.

Refirió que el miedo al contagio, ante la actual pandemia de COVID-19 podría ser el factor principal, que ha propiciado a que el número de viajes haya disminuido, sin embargo, aseguró que los Hoteleros de Jalisco, entienden la importancia de mantener las medidas sanitarias y se ha respetado en todo momento los protocolos implementados en Jalisco, desde el mes de marzo pasado.

“Nosotros seguimos trabajando en el tema de los protocolos, si llega una persona asintomática a un hotel, nosotros no podemos detectarlo, no hay forma, eso solamente lo podrías hacer con pruebas PCR, yo creo que ahí ese es uno de los grandes problemas como yo lo veo, por el cual no estamos conteniendo los contagios, porque en general, la gente no se está cuidando, no está entendiendo, que tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos que cuidar a los demás”