Bajan tarifas en los Hoteles para incentivar el regreso de turistas

Los hoteles han bajado sus tarifas entre 11 y 12 por ciento para incentivar el regreso de los turistas a esos establecimientos como una medida de emergencia, reconoció Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

Entrevistado por El Heraldo de México, dijo que las medidas que algunos hoteles están tomando no se sustentan en el mercado, puesto que la disminución es internacional.

“Yo creo que es un error que ha sucedido en la industria, derivado de que el tema que existe para no viajar es de miedo al contagio o es una restricción de los países, no es un tema particular de México.

El empresario afirmó que el país no tiene que reactivarse a través de descuentos o tarifas más bajas.

“Es un tema mundial. Entonces, ha habido una afectación derivada de cierto nerviosismo que suele pasar cuando no tenemos este volumen y al final de cuentas hoy hay alrededor de 12 por ciento de tarifas más baratas”, apuntó.

Arsuaga expuso que el turismo en México es una de las actividades que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia, ya que la actividad aportaba 8.7 por ciento del PIB, pero ahora es de 4.9 por ciento.

Además, indicó, se ha perdido poco más de 25 por ciento del empleo que genera dicha actividad económica.

El ejecutivo señaló que las empresas de turismo son las más afectadas, al tener una gran contribución de un millón 10 mil firmas que quebraron en el país, lo cual reveló la semana pasada el Inegi.

'ESTA SITUACIÓN ES PEOR'

El presidente del CNET expuso que aunque observa una recuperación en las cifras de diciembre, respecto a abril, cuando el país se cerró totalmente, no ve un regreso pronto a los niveles de hace un año.

“Tenemos en México, además del problema de la pandemia, la inseguridad y la falta de inversión en promoción”, comentó.

Explicó que con el tema del AH1N1, la recuperación tardó 34 meses, pero en la actualidad la situación es peor. “Hay quien dice que hasta 70 meses, pero no creo que sea el caso tampoco”, dijo.

De acuerdo con cifras del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac Cancún supera 20.4%, la oferta que había en 2019. Gráfico: El Heraldo de México

Por: Everardo Martínez