VIDEO: AMLO lamenta muerte de Armando Manzanero; le rinde homenaje en La Mañanera

Durante la Conferencia Mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del cantante y compositor Armando Manzanero, que sucedió esta madrugada.

"Es algo muy triste. Armando Manzanero es un gran compositor, de lo mejor del país. Es un hombre sensible, también en lo social", explicó el mandatario, durante su reunión con la prensa.

Además recordó una anécdota del talentoso músico yucateco:

"No se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró que lo habían contratado para amenizar la boda de un político de un país centroamericano. El que se casaba era un expresidente y todo era lujo y exageración. Manzanero me dijo que lo hacía contra su voluntad, porque consideraba que era algo humillante para el pueblo que tenía ese presidente. Porque se hacía esa fiesta ostentosa", contó López Obrador.