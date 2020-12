Alertan de fallas anticorrupción

El desconocimiento de la ley al aplicar sanciones por corrupción a servidores públicos puede derivar en impunidad y en que se tenga que reparar el daño por fallas en los procedimientos de responsabilidad.

Así lo señaló Francisco Ortiz de la Torre, consultor en materia anticorrupción y coordinador del libro Anticorrupción en la seguridad pública, editado por la Guardia Nacional, quien además señaló que el texto se compartió con elementos de la corporación para que conozcan sus deberes y sanciones que se les pueden imponer, pues una de estas es la cárcel.

Ortiz de la Torre señaló que si las autoridades fiscalizadoras no realizan bien su trabajo y no se capacitan en materia anticorrupción, el servidor público puede impugnar una sanción y las autoridades podrían incurrir también en una responsabilidad administrativa y penal si no conocen la ley y su aplicación.

Diana Martínez