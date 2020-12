Fiscalía Anticorrupción no abrió carpeta por juicio contra futbolista Joao Maleck

No existe una investigación abierta en el caso de Joao Maleck, confirmó el fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, al menos no de oficio, pero si alguien tiene alguna denuncia sobre anomalías en el proceso que se siguió en contra del futbolista de 21 años por provocar la muerte de una joven pareja en un accidente automovilístico, puede presentar la denuncia.

"No tenemos una carpeta de investigación abierta, sí le hemos dado seguimiento desde el punto de vista mediático a las noticias y lo último que sabemos es precisamente, hoy salen las notas de que obtiene su libertad, pero son procesos jurisdiccionales donde no se advierte a simple vista, por parte nuestra que podamos tener un hecho que la ley considere como un hecho de corrupción, pero si alguna de las personas interesadas en este procedimiento, ya sean familiares o los que están en la asesoría jurídica o en la defensa considera que hay una actividad irregular por parte de algún servidor público para eso son los canales de comunicación y para eso estaríamos recibiendo denuncias, pero en estos momentos no las tenemos".

En contraparte, entrevistado en la Unidad Estatal de Medidas Cautelares del Estado de Jalisco (UMECAS), donde acudio esta mañana acompañado de su madre Diana Robles, y su abogado, Jorge García González, el futbolista Joao Maleck dijo que aún está en espera de que le notifiquen las medidas cautelares para su libertad e insistió que en estos meses que ha estado en prisión aprendió mucho y que estará en Guadalajara además de que no hay todavía nada concreto en su trabajo.

Añadió que en los próximos días estará buscando a la familia de los afectados, a Marta Cristina Álvarez-Ugena, madre de María Fernanda Peña, y a los hijos de Alejandro Castro, la pareja de recién casados que falleció en el accidente.

Presentan balance de casos anticorrupción

El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, mencionó el trabajo que se sigue en casos como el de las manifestaciones de jóvenes por la muerte de Giovanni López en Ixtlahuacán y en donde se investiga a servidores públicos de la Fiscalía y aún hay cinco carpetas de investigación abiertas.

Sobre el proceso en contra del extitular de Sedis cuyo amparo se encuentra suspendido así como otros casos, más de 20 que se encuentran en proceso en contra de servidores públicos por casos de corrupción.

Noticias Relacionadas Joao Maleck abandona el Penal de Puente Grande, Jalisco y pernoctará en su casa

De la Cruz Tovar explicó sobre los traileres en donde se conservaron los cuerpos excedentes y que circularon por la ciudad, dijo.que actualmente hay una persona vinculada, la ex administradora quien no elaboró correctamente los contratos de arrendamiento porque no había una partida específica sino que se desvió para este fin. Otra del mal manejo de los cuerpos por el trato digno además de pérdida de datos con indicios e identificación de los estos.

Por: Mayeli Mariscal