Valoran cerrar vuelos por nueva cepa de Covid-19

Pon elementos científicos y no políticos se decidirá si México cancela vuelos provenientes de Reino Unido, ante el anuncio de una nueva cepa o variante de COVID-19, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que hoy se informará en la mañanera, ya con fundamentos técnicos, si se sigue con la tendencia que has - ta ahora han hechos distintos países en el mundo: cancelar los vuelos provenientes de esa nación europea.

“Los médicos nuestros, los especialistas, hablan de que hay que esperar a que se haga el análisis correspondiente; no actuar políticamente sin tener elementos técnicos de quienes saben, de los expertos”, expuso.

Si dependiera de los políticos, agregó el mandatario, se - ría: “‘a ver, hay esta variante de COVID en Inglaterra, ya salió en los medios de comunicación, ya países están cerrando sus aeropuertos, no quieren recibir vuelos del Reino Unido, vamos a hacer nosotros lo mismo’. No, no es así (aquí en México)”,

En ese sentido, dijo que será una decisión que le corresponderá a los especialistas, es decir, a la Secretaría de Salud, y si se amerita el tema se tomarán decisiones, pero sin generar alarma.

Dijo que al tocarse el tema en la reunión de seguridad que se realiza antes de la conferencia matutina, los médicos informaron que no se trata de una nueva cepa, sino de una variante de COVID-19 .

EL PANORAMA

1. El fin de semana, distintas naciones de Europa cerraron los vuelos de Reino Unido.

2. Argentina, Colombia, El Salvador, Perú y Chile siguieron la tendencia y cancelaron los viajes.

Por FRANCISCO NIETO