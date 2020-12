De puño y letra: Delfina Gómez

SE INVENTÓ A SÍ MISMA , trabajando es incansable, terca para algunos porque no se detiene hasta lograr sus objetivos. Es de un gran rigor ante el mundo, pero eso sí, es sumamente respetuosa.

NO ES RENCOROSA , pero sí muy cauta. Le gusta el trabajo en equipo y además lo valora.

ES PREOCUPONA y se toma con seriedad las problemáticas sociales.

NO LE GUSTA SOÑAR, le cuesta trabajo creerse sus éxitos, tiene el ego bajo control.

ES ESTRATEGA Y MUY MINUCIOSA sabe que al fijarse en los pequeños detalles está construyendo bases firmes.

VALORA LAS LEALTADES , la pasión, la energía. Es exigente y de buena memoria

ES REALISTA, no da falsas esperanzas , sus amistades son a muy largo plazo, incluso de años.

ES AMABLE , pero no tiene esa enorme necesidad de llamar la atención; no es narcisista , genera empatía a través de la verdad y no por compromiso .

ES UNA MUJER FUERTE jamás es débil; habrá incluso quien piense que es enojona , porque no es abnegada; es de acción, de hacer las cosas.

SIEMPRE es una persona que considera vital respetar sus ideales y jerarquías.

SE SABE ADAPTAR A LAS CIRCUNSTANCIAS, no necesariamente por una férrea convicción, sino por que es inteligente.

Sensible. Es una persona que siente compasión y no le es indiferente el dolor; no admite chantajes emocionales.

Lo da todo. Es de las que está dispuesta a sacrificar su vida personal por su deber, por su vida profesional.

Moderna: Está siempre atenta a la vanguardia, pero le gustan las tradiciones. Metódica, que procura ser justa.

Firmeza. Es difícil que se abra con alguien, prefiere evitarse desencantos. Ella es firme pero flexible.

Por Maryfer Centeno