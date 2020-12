Joe Biden apoyará plan para Centroamérica y sur de México, asegura AMLO

La llamada telefónica -de 30 minutos de duración- entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, trató de migración.

En ese sentido, el presidente electo Joe Biden anunció que continuará apoyando el proyecto propuesto por México para apoyar a países de Centroamérica y al sur del país.

“Fue una plática muy fraterna, respetuosa, hablamos sobre los temas de migración, básicamente, el tema migratorio, que se va a atender, él tiene claro que se debe de apoyar a los países de Centroamérica y a México, sobre todo estados del sur sureste del país para que haya desarrollo.

“Atender el fenómeno migratorio dando opciones, oportunidades de empleo, de bienestar para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos, que no abandonen sus familias, él sabe que la gente abandona sus lugares de origen por necesidad, no por gusto”, dijo.

En la “mañanera”, aseguró que Biden coincide con la necesidad de promover el desarrollo de sur a norte, destacando el programa de apoyo a Centroamérica que se inició con Donald Trump.

Sobre ese plan se va a trabajar, añadió, y vamos a continuar con una política de respeto mutuo a la soberanía, fue muy amistoso, con interés para las dos naciones.

De lo que no se habló fue sobre la posibilidad de que el mandatario mexicano asista a la toma de protesta del presidente Biden, en el enero del próximo año.

Por Francisco Nieto