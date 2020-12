Autoridades de Sonora alertan sobre nueva estafa

La Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública alertó de una nueva modalidad de estafa que se está aplicando en Sonora vía whatsapp, donde los delincuentes se aprovechan de las personas que tienen familiares o amigos viviendo en Estados Unidos.

Diego Salcido Serrano, director de la Unidad aclaró primero hacen un perfil de las posibles víctimas con la información que encuentran en redes sociales. Luego les mandan un mensaje de un número de EU, diciendo que son un familiar y que van a viajar esta navidad a Sonora y para no llevar mucho equipaje piensan mandar algunas cosas por paquetería.

“Les dicen para no llevar tantas maletas, o que me voy a ir en avión o no quiero pasar la aduana con tantas cosas, y por eso voy a mandar una caja por paquetería, normalmente DHL, donde ya piden el domicilio y una copia de la identificación”, dijo.