Mientras no tengamos la vacuna, lo mejor es que nos cuidemos; salir a la calle sólo a lo urgente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado a la población, en especial a la de la Ciudad de México, a no salir a la calle para evitar la propagación de la pandemia de Covid-19 y dijo que mientras no se tenga la vacuna lo mejor es cuidarse.

En la conferencia de prensa reconoció un repunte de contagios en la capital del país y señaló que desde hace 10 días se aumenta la capacidad hospitalaria para que haya camas suficientes, equipos, médicos y enfermeras, pero que también “ya es mucha la fatiga de los médicos, de las enfermeras, que han estado salvando vidas”.

“Lo más importante de todo es que procuremos no enfermarnos, no contagiarnos, lo preventivo, mientras no tengamos la vacuna lo mejor es que nos cuidemos, que no se aglutine la gente, que no nos reunamos con muchos familiares, con muchos amigos, que guardemos siempre la sana distancia, eso es lo que se recomienda. Y yo estoy seguro que la gente va a hacer caso, lo está haciendo, hay menos movilidad en la ciudad a pesar de que se trata de los días que tradicionalmente hay más movimiento, está bajando la movilidad”, afirmó.

López Obrador consideró que la población ha respondido al llamado, sin embargo, aún se requiere que baje más la movilidad en la vía pública para contener la propagación de la pandemia.

“Muchos están respondiendo al llamado de quedarnos en casa, pero hace falta más para que no siga creciendo el número de contagios, yo hago un llamado a toda la población, a todo el país, pero fundamentalmente aquí en la Ciudad de México, donde tenemos un repunte de contagios, tenemos que cuidarnos”, aseveró.

Por Paris Alejandro Salazar