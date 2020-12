A tres años de extinción de Sistecozome, aún hay deudas a ex empleados

A tres años de que se decretó la extinción del Sistecozome, empleados de este organismo paraestatal aún no reciben sus liquidaciones a pesar de que tienen juicios ganados.



Por esta razón se manifestaron de nueva cuenta frente a Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos por personal de la Secretaría General de Gobierno, con ellos se llegó al acuerdo de que este viernes próximo se les pagarán 16 demandas, explica Héctor Ramos Vega, líder del Sindicato de Empleados del Sistecozome.



“Llegó el pagador diciendo que no había dinero para hacer los pagos, pero en el estira y afloja se les sacó 16 demandas, que son de 12 viudas y cuatro compañeros que no sabemos porque no se les pagó es la demanda 11-11, la otra vez en diciembre de 2019. Queda pendiente lo demás para febrero de 2021 para seguir las mesas de negociación”, dijo Ramos Vega.