Regresan a aulas en Guerrero

En el municipio de Zirándaro de los Chávez, Guerrero, hay escuelas de nivel básico que tienen clases presenciales, pese a las restricciones sanitarias.

De acuerdo con el alcalde de la localidad, Gregorio Portillo Mendoza, en 100 comunidades, de 400 que hay en esa demarcación, los maestros de primaria y secundaria, a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), acuden entre semana a sus planteles para atender a sus alumnos.

Sin embargo, para el edil no es una acción negligente de los docentes, sino de una alternativa para no dejar sin clases a niños que no tienen acceso a internet o que por su situación económica no pueden adquirir una computadora o un celular para tomar lecciones a distancia.

Además, indicó que en esas escuelas existe el respaldo de los padres de familia y se respetan las medidas preventivas establecidas para evitar la propagación de la COVID-19, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia.

También aclaró que en esos poblados se atiende a un número reducido de alumnos, pues hay escuelas primarias en las que apenas hay siete estudiantes, por lo que no existe el riesgo de aglomeración.

“Conafe atiende a las comunidades más marginadas, son lugares en los que no hay acceso a internet y no tienen aparatos tecnológicos”, explicó Portillo Mendoza.

En la localidad de Los Cimientos, un profesor atiende a 10 alumnos dos veces por semana.

Por Carlos Navarrete Romero