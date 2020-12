VIDEO VIRAL: Líder tianguista amenaza y golpea a mujer por no pagar cuota

Una presunta líder de tianguistas que venden sus productos en el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, fue grabada en el momento en que amenaza y golpea a una mujer presuntamente por no pagar la cuota para por poder vender en la vía pública en este lugar.

Por medio de un video difundido en redes sociales se logra ver a la líder tianguista, quien ha sido identificada como “La Yolanda”, comportarse de manera prepotente con la vendedora a la que amedrenta con amenazas y golpea hacia el final del video.

El motivo de la agresión se da cuando la mujer se da cuenta de que la están grabando, por lo que amenaza con “decomisar” ese celular y al recibir una respuesta retadora por parte de la comerciante, la presunta líder de tianguistas la golpea. De este modo la líder comerciante amenazó con “mandar a la chingada” a la mujer.

Aún no vendía nada

Testigos de los hechos señalaron que la negativa de la vendedora no se dio, solo como una muestra de rebeldía, pues comentaron que en esos momentos la comerciante no había vendido nada de sus productos por lo que no contaba con los recursos para saldar la cuota.

En ese sentido diversos internautas condenaron la actitud prepotente de la líder tianguista, así como su reacción violenta al no obtener el pago.

Cabe señalar que presuntamente “La Yolanda” tiene a su cargo los tianguis que se instalan los lunes en avenida Nezahualcóyotl, el martes en la colonia El Sol y el domingo el que se instala detrás del Palacio Municipal.

Noticias Relacionadas Aplicará Iztapalapa tamizajes y pruebas Covid a 134 mil trabajadores de mercados y tianguis