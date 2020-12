Falta de pago a maestros de Bachilleres en Jalisco es responsabilidad de la Federación, denuncian

Agustín Araujo, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, confirmó la deuda que se les tiene a 96 docentes integrantes del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres, quienes fueron reincorporados en 2019, gracias a un acuerdo que se logró con el Gobierno Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; sin embargo, el recurso para sus pagos en 2020, no ha llegado por parte de la Federación.

“El Gobierno Federal tiene un adeudo de 45 millones de pesos, para subsanar ese conjunto de falta de pagos que tenemos con estos 96 docentes, sin embargo, hay que decir, que todos los demás docentes del Colegio de Bachilleres, tienen cubiertos sus sueldos y prestaciones de este mes de diciembre, prácticamente el Gobierno Federal, nos ha entregado el subsidio necesario para cumplir las obligaciones”

Reconoció Araujo en esta entrevista, que ante la falta de recurso del Gobierno Federal, el Gobierno de Jalisco, ha destinado presupuesto extraordinario durante 10 meses y medio para evitar afectaciones, sin embargo, señaló que se agotaron los recursos, por lo que se procedió a suspender los pagos.

“Es algo a lo que ellos tienen derecho pero desafortunadamente, el Gobierno Federal no nos ha entregado ese recurso… no nos han dado una razón específica, yo sé que lo que se ha mencionado en el Gobierno Federal es que hay problemas con los recursos, te puedo decir que ha estado teniendo problemas para entregar también en otros Estados, en este caso particular de Jalisco, es ese acuerdo específico que hizo el presidente de la República con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”

Desde la última quincena de noviembre, ya no se pudo cubrir, ya que los recursos que se tomaban para cubrir dicho faltante, explicó el director del COBAEJ, se utilizan para poder pagar las prestaciones, sueldos, salarios y aguinaldos, de los docentes que sí están contemplados en el subsidio ordinario, además que dijo, se ha tenido que hacer frente a otras situaciones en el Estado debido a la contingencias por la actual pandemia por el COVID-19.

Por último, Agustín Araujo, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, se refirió al plantón que se encuentra instalado desde hace ya una semana en las instalaciones del Colegio de Bachilleres, el cual afirmó, ha ocasionado afectaciones porque se han dejado atender temas, como el cierre de semestre, además de terminar con los trámites de pago de personal por la vía cheque, debido a que se obstaculizó la operación cotidiana.

Por: Miriam Guerrero