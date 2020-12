Establecimientos en CDMX venden alcohol en tazas de café tras restricciones de horarios por la pandemia

Durante la supervisión de establecimientos mercantiles, la alcaldía Miguel Hidalgo suspendió la operación de un bar clandestino en Palmas 810, donde se encontraban más de 100 personas aglomeradas.

La verificación, realizada la noche de este viernes, en el antro denominado Marte, derivó en la suspensión de actividades del establecimiento que se encontraba en funcionamiento.

Al respecto, Victor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, aseguró que tan sólo en ésta alcaldía, en lo que va de semáforo naranja, se ha cancelado 70 fiestas clandestinas.

El pasado 5 de diciembre pasaron a suspender el llamado "Bar Marte" por vender bebidas alcohólicas en horarios no permitidos, empezaron a montar una bodega ilícita en el mismo lugar, era un bar clandestino y gracias los vecinos se desalojaron a más de 100 personas en la bodega que no cumplía con las condiciones, pues se vendían bebidas alcohólicas a granel y no había medidas de protección civil", aseveró para El Heraldo Radio.