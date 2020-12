Samuel García se queja de su "dura" infancia y las redes lo tunden con MEMES

El precandidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, causó polémica en las redes sociales por declarar en una entrevista que su padre era muy duro porque a los 15 años de edad, lo hizo trabajar en su despacho de abogados. Además, lo obligaba a levantarse el sábado a las cinco de la mañana para que lo acompañara a jugar golf y pagarle su sueldo después de recorrer los 18 hoyos en el campo.

Samuel García señaló que su padre le fue diciendo en todo el camino que ya había gastado muchos dólares, que era momento que se pusiera a trabajar o no le daría dinero. “Iba a la prepa de ocho a dos y papá le decía a mamá que no me hiciera de comer. Acá le voy a tener su comida y yo me iba a la oficina y más tarde al americano, pero era bien duro porque me decía: 'si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana', explicó el Senador.

Lo tundieron con Memes

Luego de lo que dijo Samuel García, las redes sociales lo tundieron con Memes. Hasta 'el Mijis' expresó lo que pensaba sobre la entrevista.

En redes sugirieron que sería un buen tema para hacer una telenovela

El senador que ha tenido una vida difícil y se hizo de la cultura del trabajo...#samuelgarcia pic.twitter.com/14BcvjHDsu — ???Lazlo?Lozla??? (@jayleresistance) December 11, 2020

No cabe duda que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros

Los Simpson siempre tienen que estar cuando se trata de Memes