Estados NO podrán COMPRAR vacunas contra Covid-19: Hugo López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que ninguna autoridad estatal podrá realizar compras para adquirir vacunas contra Covid-19 diferentes a las que realizará el Gobierno de México.

Lo anterior después de que los gobernadores que integran la Alianza Federalista informaran que buscarían el aval para adquirir otras vacunas contra el mortal virus surgido en la ciudad de Wuhan, China.

“Hay toda clase de elementos, desde ética, sentido común y de la ley que hacen ver que el aspirar a tener compras fragmentadas no lleva a buen puerto para ciudadanos del mundo, incluyendo al país; entonces no, no es posible”, señaló.

Covid-19 en México

El Gobierno mexicano registró este jueves 11.897 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 671 muertes por la covid-19 en la última jornada hasta totalizar 1.217.126 contagios y 112.326 fallecidos.



Este es el tercer día consecutivo en el que la Secretaría de Salud (SSa) contabiliza más de 11.000 contagios, las cifras más altas de la pandemia salvo por el 5 de octubre, cuando se añadieron 28.115 nuevos casos, aunque en ese momento fue por un cambio metodológico con infecciones retrasadas.