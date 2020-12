Suspende Arquidiócesis de Toluca sacramentos hasta el 15 de diciembre

La Arquidiócesis de Toluca suspendió del 1 al 15 de diciembre, la celebración de Bautismos, confirmaciones, primeras comuniones y bodas, así como fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe y de los santos.

El Arzobispo, Francisco Javier Chavolla Ramos anunció que ha dado la instrucción de no dar los sacramentos a las familias, si no acatan las medidas de seguridad e higiene contra la Covid-19.

Lamentó que algunas familias no han observado los protocolos y han hecho fiestas, ante ello los invitó a ser corresponsables y de abstenerse se reunirse con otras personas.

“He dado órdenes a los párrocos que aquellas familias que no quieren observar estas normas no pueden otorgarles los sacramentos, por qué no se hacen responsables de ir velando por la seguridad de todos”, señaló.