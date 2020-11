Con VIDEO de la Virgen de Guadalupe pide Arzobispado que fieles no salgan de casa el 12 de diciembre

A través de un video en redes sociales, el Arzobispado Primado de México pide a los fieles quedarse en casa el 12 de diciembre y no visitar a la Virgen de Guadalupe.

“Queridos Hijos, quédense en su casa, Quédate en tu casa y permíteme que vaya hasta ti porque una buena madre siempre busca a sus hijos”, dice una voz que simula a la Virgen de Guadalupe.

Es un video que está en el perfil del Padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México y que tiene la intención de que los peregrinos no lleguen a la capital de la República. El video se llama: Seguramente ella nos diría esto.

Hice esto para ayudar a crear conciencia de que la gente no acuda a la Basu00edlica para evitar contagios. Por favor ayu00fadenme a difundirlo Posted by Padre Josu00e9 de Jesu00fas Aguilar Valdu00e9s on Wednesday, November 18, 2020

El Padre José de Jesús Aguilar, comentó al respecto: “La Virgen de Guadalupe como una madre nos diría, a mí me gusta proteger a mis hijos y si tienen tantos días para festejarme durante el año por qué no los espaciamos en sus visitas y estos días tratamos de que no haya ningún contagio”.

A través de su cuenta de Facebook compartió el mensaje a los fieles católicos

Hay otras opciones

También explicó que por la situación de la pandemia las celebraciones en todas las iglesias de México serán a puerta cerrada por instrucciones de la Arquidiócesis de México. Pero explicó que hay otras opciones para conmemorar este importante día para los católicos.

“Yo he creado una peregrinación virtual para que la gente no salga de casa. Desde esta peregrinación todo Peralvillo, llegando a la Basílica y recorriendo todos los espacios de la Basílica, pasar por la banda a los pies de la Virgen de Guadalupe por abajo y por arriba”, señaló el sacerdote.