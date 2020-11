Cámara de Diputados pide a legisladores hacerse prueba de PCR

El comité asesor para inhibir los contagios de COVID-19 en la Cámara de Diputados propuso obligar a los legisladores a realizarse pruebas PCR y portar cubrebocas, como condición para ingresar a San Lázaro o permanecer en sus instalaciones.

También sugirió prohibir el acceso a personas sin prueba realizada, aun si son invitadas por diputados. De inclumplir se sancionará con un extrañamiento.

“Nuestra intención es frenar la ola de contagios en San Lázaro. Todas las fracciones que estamos representadas en el Comité (PRD y PVEM no tienen médicos en sus filas y, por tanto, no forman parte del órgano) lo vemos bien”, dijo la priista Frinné Azuara, integrante del comité.

“Yo propuse que la prueba fuera obligatoria para todos, diputados, personal y asesores, y que se usara cubrebocas tricapa o N95, no de tela, porque así no hay certeza de que funcione y, más bien, hasta suele usarse como propaganda y no como medida sanitaria”, añadió la morenista, Carmen Medel, también integrante del órgano.

Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara, tendrá una reunión esta semana con el comité para informar si la propuesta cuenta con el consenso de la Junta de Coordinación Política.

“Es importante que el grupo esté formado por médicos, porque nos estaríamos hablando de tú a tú. La intención es reglamentar el tema, para que podamos tener dientes o todo queda en sugerencias”, agregó Azuara.

En San Lázaro, el número de contagios ha crecido entre 10 y 15 por semana, considerando empleados y diputados (295 hubo la semana pasada frente a 280 a fines de agosto).

A diferencia del Senado, personal y prensa que ingresa deben realizarse una prueba. Pero los diputados no están obligados (menos de 200 de 500 solicitan cita cada semana) y pueden entrar a la sede.

Por Nayeli Cortés

