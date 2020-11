Habitantes de Macuspana piden apoyo por inundaciones

A cuatro días de que el afluente del río Puxcatán inundara cientos de viviendas, los habitantes del municipio de Macuspana piden apoyo al gobierno federal y estatal para enfrentar la emergencia, rescatar sus pertenencias del agua y víveres para alimentarse.

"No ha venido nadie, no hay censo, no hay ningún apoyo", afirmó José Antonio habitante de la colonia Centro mientras camina entre el agua, la cual le llega casi a la cintura.

Ángel Albino desde la colonia Monte Largo transportó su lancha para apoyar a los vecinos de la colonia Centro a salir de sus casas inundadas hacia zonas sin agua para comprar comida.

"Hay que ayudar, ellos lo necesitan y yo puedo hacerlo. Ayudo a todos pero principalmente a adultos mayores y niños", cuenta mientras rema en la calle.

Georgina Ruiz con tono molesto explica que nadie de la presidencia municipal, ni de los gobiernos estatal y federal se han acercado para conocer sus necesidades.

"Necesitamos que nos ayuden a recuperar nuestras pertenencias, y que nos ayuden con alimentos, con el agua dentro de nuestras casas no podemos salir a trabajar",expone.

Un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevuela Macuspana y casi de manera sincronizada arriban al municipio dos plantas potabilizadoras de la Conagua, pero ningún funcionario de acerca a la calles afectadas para oír las peticiones de auxilio de los vecinos.

Por Paris Alejandro Salazar/Enviado