López Obrador asegura que trabajan para apoyar a damnificados de Tabasco

Desde Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya estuvo en los municipios más afectados por las inundaciones. Explicó que también sobrevoló la Presa Peñitas, la cual nunca había tenido una precipitación de 3 mil 500 metros cúbicos por segundo; sin embargo, ya se están llevando a cabo los trabajos de desfogue.

"Llegó a estar hasta en 2 mil 100 metros cúbicos por segundo y en el último reporte que tenemos ya disminuyó considerablemente a mi 800 metros cúbicos por segundo", dijo López Obrador.

El mandatario dijo que estuvo acompañado por los miembros del gabinete: Sedena, Semar, de Secretaria de Energía, Pemex, Conagua, Protección Civil y la CFE.

Aseguró que "estamos trabajando para que se pueda atender a los damnificados. Lo principal es cuidar es que nadie sufra y nadie pierda la vida. Es lo más importante".

Asimismo, le aseguró al pueblo de Tabasco que el Gobierno de la República lo apoyará y que no faltarán recursos.

Planes a futuro

Aseguró que la próxima semana tendrán una reunión para aprobar en "definitiva" un plan que resuelva el problema de fondo. Un plan para adquirir dragas, que serán operadas por la Semar, para atender los ríos, una calamidad que se tiene.

El tabasqueño dijo que van a resolver, mediante un decreto presidencial, el que se controlen las presas, la hidroeléctricas del río Grijalva para que no permanezcan llenas. Sobre todo en los meses de lluvia, "para que no tengamos que actuar de emergencia y esto va a significar que se turbina constantemente para que no se acumule tanta agua".

Dentro del plan integral van a haber recursos para desarrollo urbano para apoyar con la introducción de agua, drenaje, cáncamos, vivienda, obras de mejoramiento urbano y todo lo relacionado con los programas de bienestar.

Mensaje de apoyo a sus paisanos

López Obrador se dirigió a sus paisanos: "estamos atentos, no están solos. El Gobierno de la República apoya a Tabasco sobre todo en situaciones como esta. La vamos a librar. En horas tengo un diagnóstico de la situación y por eso puedo decir que vamos a ir saliendo".