Tabasco continúa en alerta por inundaciones

Ante las recientes inundaciones en el estado de Tabasco, el coordinador de Protección Civil de la entidad, Jorge Mier y Teran Suárez, confirmó que lamentablemente la contingencia ya dejó 2 personas muertas, siendo el primero de los casos un joven que se ahogó en una laguna en la ranchería Boqueron a las afueras de la ciudad de Villahermosa y el segundo caso corresponde a un obrero que trabajaba cerca de un río en el municipio de Nacajuca y repentinamente resbaló y cayó al afluente, no obstante el obrero no pudo salir a flote y no se ya podido localizar su cuerpo.

Por otra parte, la Colonia Casa Blanca en la ciudad de Villahermosa ya cumplió 6 días inundada, debido a que el agua de la laguna del negro desbordó sobre esta colonia y no ha bajado de nivel.

Además, en la ranchería Río Viejo a las afueras de la capital Tabasqueña, el desbordamiento del río Mezcalapa mantiene inundados a varios conjuntos habitacionales y existen casos como el fraccionamiento “el olimpo" que ya cumplieron toda una semana entre el agua.

Aunado al problema de las lluvias, las autoridades también están monitoreando el río Grijalva e incluso mantienen cerrado a la circulación vehicular el malecón de la ciudad de Villahermosa para evitar que las vibraciones afecten un muro de contención que protege la zona centro de Villahermosa de la creciente del río y cabe señalar que este muro ya presenta algunas filtraciones de agua y el afluente aumentó algunos centímetros de nivel en el transcurso de este viernes.

Otra de las zonas que está siendo afectada por las lluvias y por el aumento en el nivel de los ríos es la ranchería Torno Largo, donde algunas zonas de cultivo están completamente anegadas.

En tanto, esta misma mañana el Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, informó en una estación de radio local, que el comité de grandes presas le informó que la extracción de la presa peñitas aumentó hasta los 1500 metros cúbicos por segundo, por lo cual, las autoridades analizan cerrar la compuerta del Macayo, la cual es una estructura creada para evitar un aumento repentino en el río Carrizal, pero el agua de la presa peñitas sería enviada a la zona de la Chontalpa Chica de Tabasco.

Por: Javier de la Rosa Valdez